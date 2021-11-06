У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор з будівлі торговельного центру

П'яний росіянин 6 листопада зняв український прапор з будівлі ТРЦ у Вінниці. Інцидент стався на вулиці 600-річчя.

Інцидент побачили охоронці ТРЦ. Тоді зловмисник кинувся тікати. Стяг він викинув у кущі.

Зауважте Прикинулися соцпрацівницями і побили дідуся: у Києві шахрайки скоїли зухвалу спробу пограбування

Зловмисника догнали та доставили до поліцейського відділку.

Начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик розповів, що зловмисник – п'яний росіянин. Близько 05:00 він був поблизу ТРЦ у компанії знайомих.

Згодом росіянин виліз на будівлю та з флагштока зняв прапор.

Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір зі знайомим,

– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Києві на чоловіка напали біля під'їзду