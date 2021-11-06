У Вінниці п'яний росіянин зірвав прапор з будівлі торговельного центру
Джерело:Нацполіція
П'яний росіянин 6 листопада зняв український прапор з будівлі ТРЦ у Вінниці. Інцидент стався на вулиці 600-річчя.
Інцидент побачили охоронці ТРЦ. Тоді зловмисник кинувся тікати. Стяг він викинув у кущі.
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Зловмисника догнали та доставили до поліцейського відділку.
Начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик розповів, що зловмисник – п'яний росіянин. Близько 05:00 він був поблизу ТРЦ у компанії знайомих.
Згодом росіянин виліз на будівлю та з флагштока зняв прапор.
Зловмисник надав пояснення, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір зі знайомим,
– мовиться у повідомленні.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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- Постраждалому розпилили в очі сльозогінний газ та побили. А тоді – забрали куртку з 25 тисячами доларів.
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- Затриманим загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.