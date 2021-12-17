У Вінниці мерія розіграла авто серед вакцинованих: виграв 22-річний син судді

Серед вакцинованих мешканців Вінниці розіграли автомобіль. Такий щедрий конкурс влаштували у мерії міста. Новенький Toyota Corolla дістанеться 22-річному Едуарду Смілянцю.

Про акцію "Вакцинуйся. Збережи життя" вінницькі чиновники оголосили ще на початку осені. Ті, хто отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19, змогли отримати низку подарунків. Серед них, наприклад, 50 телевізорів та 50 велосипедів.

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Головний приз, автомобіль Toyota Corolla, розіграли 17 грудня. За право стати його власником боролися 28 тисяч людей. Згідно з оголошеними результатами, машину виграв Артур Едуардович Смілянець. З'ясувалося, що його батько є суддею Сьомого апеляційного адмінсуду.

Як на перемогу відреагував сам щасливчик

Те, що 22-річний Артур справді є сином судді Едуарда Смілянця, вже підтвердили й у самому суді. Згодом участь у розіграші журналістам прокоментував й хлопець. Він стверджує, що про виграш дізнався зі ЗМІ. Юнак зазначив, що наразі до нього ще не телефонували з мерії. Тож поки не було офіційного повідомлення від чиновників, переможцем він себе не вважає.

Артур пояснив, як вирішив взяти участь в конкурсі. За його словами, випадково побачив відповідне оголошення у соцмережі. Хлопець вирішив зареєструватися, але нібито не знав, що розігруватимуть авто. Каже, що відтоді пройшло кілька місяців, тож він вже й забув про це. А вже у день розіграшу він отримав повідомлення від товариша – з посиланням на новину про результати конкурсу.

Я думав, він так жартує. А потім дивлюсь на реєстраційний номер — все збігається. Я до останнього не вірю! Бо вчора у мене був день народження. І ось такого подарунку я точно не очікував,

– розповів Смілянець.

Хлопець зазначив, що його батько справді працює суддею. Він пояснив, що негативні коментарі через це його не здивували. "Але за умовами конкурсу, наскільки я знаю, немає обмежень на те, де ти чи твої родичі працюють", – підкреслив Артур.

Що кажуть у міській раді

Згідно з декларацією судді Смілянця, він та члени його сім'ї до цього володіли трьома авто. Мовиться про Daewoo Lanos 2006 року, Chevrolet Aveo 2011 року, а також Mercedes-Benz GLE 250 2018 року.

У положенні конкурсу вказано, що у розіграші заборонено брати участь працівникам виконавчих органів та депутатам Вінницької міськради. Інші містяни, які вакциновані двома дозами й підписали декларацію із сімейним лікарем, могли безперешкодно реєструватися. "Якось переграти, бо є суспільний резонанс, не можемо. Немає підстав. Наскільки мені відомо, переможець виконав всі умови", – прокоментував Андрій Очеретний, заступник мера.

Водночас у департаменті інформаційних технологій мерії пояснили, що розіграш організували через сервіс random.org. Очільник департаменту Володимир Романенко підкреслив, що результати оголосили публічно, а сам конкурс проводили у прямому ефірі. Він уточнив, що усі охочі можуть переглянути повний список учасників, аби переконатися, що не було ніяких махінацій.





У міській раді запевнили, що конкурс проведений чесно / Скриншот

Втім, остаточно у міській раді оголосять результати конкурсу після того, як перевірять подані документи переможців. Про остаточне рішення щодо Смілянця та ще 40 учасників-переможців оголосять найближчим часом. Урочисто вручатимуть призи вакцинованим містянам 21 грудня об 11:00. Церемонія відбудеться перед будівлею міськради, що розташована на площі Соборній, 59.