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24 Канал Новини України У Вінниці стався вибух, – мер міста
2 вересня, 19:17
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Оновлено - 19:30, 2 вересня

У Вінниці стався вибух, – мер міста

Данило Жоров

Росія продовжує запускати безпілотники по українських містах. Ввечері 2 вересня ворог атакував Вінницю.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у власних соцмережах.

Що відомо про російську атаку?

У середу, 2 вересня, о 18:46 у Вінницькому районі оголосили повітряну тривогу. О 19:02 у Повітряних силах писали, що над містом летить реактивний БпЛА.

Близько 19:08 у Вінниці пролунали вибухи. 

Прошу всіх залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото і відео, які можуть містити інформацію про місце вибуху чи роботу сил оборони, 
– заявив Моргунов.

Він закликав стежити виключно за офіційними повідомленнями. Станом на 19:21 загроза для міста зберігається.

 

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Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ
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