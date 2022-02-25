У Вінниці затримали коригувальників вогню окупантів
25 лютого 2022 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
У Вінниці затримали коригувальників вогню окупантів. Очевидно, вони працювали на військо Росії.
Двох молодиків затримали орієнтовно о 13:56 25 лютого. Про це повідомили у телеграмі "Оперативний ЗСУ" – каналі, що публікує новини ЗСУ.
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У Вінниці затримали коригувальників вогню
У Вінниці затримали коригувальників вогню російської артилерії,
– мовиться у повідомленні.
Деталі наразі не повідомили. Однак, варто відзначити, що коригувальники відповідають за коригування артилерійського та мінометного вогню по цілі.
Згрубша, вони допомагали ворогу потрапляти у ціль по українських об'єктах – фактично знищувати українські будівлі та вбивати людей.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!