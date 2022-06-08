Вінницькі винахідники підвищили ефективність ППО: "ноу-хау" можуть запровадити по всій Україні

Україна змушена жити у воєнному стані. І вже під час війни проти Росії покращувати свою обороноспроможність.

Чи не найбільшої шкоди цивільним об'єктам інфраструктури України завдали ракетні обстріли, які здійснює Росія. Для цього вона використовує різні ракети, які доволі часто запускає з акваторії Чорного моря або ж з Каспійського регіону.

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З російськими ракетами намагається боротися протиповітряна оборона України. Використовуються для цього як стаціонарні системи ППО (зенітно-ракетні комплекси), так і авіацію, яка теж збиває крилаті ракети. В Україні на озброєнні стоїть чимало ЗРК в різних регіонах.

Під час ракетних пусків зі сторони ворога в областях, куди може бути завданий ракетний удар, оголошується повітряна тривога, а всі мешканці мають направитися в укриття чи безпечне сховище.

У Вінницькій області дещо покращили систему протиповітряної оборони. Цим похвалився керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час щоденного брифінгу.

"Всі вінничани часто чують сирени повітряної тривоги. Ворог застосовує тисячі ракет для знищення українців, військових та важливих об’єктів інфраструктури. Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи протиповітряної оборони у нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають в Збройних Силах України для впровадження по всій території Україні", – заявив Сергій Борзов.

Очільник Вінницької ОВА не став вдаватися в деталі щодо покращення роботи ППО, не видаючи зайвої інформації.

Станом на 7 червня українські військові за час війни з Росією збили 212 літаків та 177 гелікоптерів ворога. Також наші бійці знешкодили 125 крилатих ракет, які російські загарбники випустили по Україні. Було збито 553 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 96 систем ППО ворога теж було знищено в Україні.

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