Вінницький бізнесмен продавав фейкові COVID-сертифікати з внесенням в "Дію". Він продавав один документ за 250 євро.

Реалізовувати схему йому допомагали медичні працівники. Про це повідомили 28 жовтня у поліції.

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Поліція викрила групу, яка продавала фіктивні COVID-сертифікати та вносила їх в Дію

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Для цього поліцейські провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

Зловмисники за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров'я. В ході санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантів справи вилучили речові докази,

– розповіли у поліції.

Зокрема слідчі встановили, що:

вінницький підприємець розмістив у закритих групах месенджерів на орієнтовно 3 тисячі осіб рекламу своїх послуг;

у злочинній діяльності йому сприяли медики, яким він постачав клієнтів;

врешті невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку "Дія".



Слідчі затримали ділків, які продавали фейкові COVID-сертифікати

27 жовтня під час проведення обшуків за місцем роботи сімейного лікаря у Хмельницькому та підприємця у Вінниці вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності,

– мовиться у повідомленні.

Наразі слідчі готують матеріали, щоб оголосити зловмисникам про підозру за фактом несанкціонованих дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Коротко про останні викриття з фейкових COVID-сертифікати чи тестів

Аферисти закликають українців купувати підробні документи, замість того, щоб робити щеплення. Зокрема ПЛР-тест – за 300 гривень, Міжнародний сертифікат вакцинації – за 600 гривень, фейковий сертифікат, який оформляють в додатку "Дія" – за 1 600 гривень, а якщо потрібно внести дані за стару дату, то це буде коштувати 2200 гривень.

Проте за підробку документів передбачена кримінальна відповідальність. Так, особам які займаються створенням фейкових COVID-сертифікатів, загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, або арешт на 6 місяців, або обмеження волі на 2 роки. Тим, хто купує – 850 гривень штрафу або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до 2 років.

У МВС розповіли, що станом на 22 жовтня, порушили 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів.

Якщо провину підозрюваних доведуть, то їм загрожує ув'язнення від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.