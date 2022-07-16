У мережі показали відео жахливих руйнувань після удару росіян по Вінниці

Після ракетного удару росіян по Вінниці з'являються все більше нових та моторошних подробиць. Тим часом у мережі поширюють наслідки ворожого обстрілу, щоб весь світ побачив та нарешті визнав росію країною-терористкою.

Ракетна атака окупантів по центру Вінниці 14 липня забрала життя щонайменше 23 людей, 3 з яких – діти.

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На відео видно, що у Будинку офіцерів повністю провалений дах. Раніше повідомлялося, що тепер будівля підлягає знесенню.

У "Ювілейному", який ще можна відновити, повибивало вікна га всіх поверхах. Люди, які перебували у будинку побуту, зазнали значних осколкових поранень.

Наслідки ворожого удару

Окрім Дому офіцерів та "Ювілейного", внаслідок удару пошкоджено та зруйновано орієнтовно 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків. Після влучання ракети на місці удару почалась сильна пожежа, яка перекинулась на автостоянку. Пошкоджено 40 автомобілів, деякі невинні люди потрапили у вогняну пастку. Зокрема маленький хлопчик, який чекав на свого дядька у припаркованому авто.

Загалом за допомогою до лікарень звернулося 197 постраждалих. З них 80 госпіталізовано.

За різними даними, безвісти зникли 8 – 11 людей.

Станом на 15:00 15 липня рятувальники обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 50% загальної площі об’єктів.

Не витримали навіть дорожні знаки

У мережі поширюють фото дорожнього знаку у центрі Вінниці. Під час вибуху металевий знак, який висів на стовпі та вказував напрямок руху, буквально обкрутило навколо стовпа. Тож можна уявити, наскільки потужним був удар.

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