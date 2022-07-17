Внаслідок удару по Вінниці загинув журналіст Володимир Даценко

російські вбивці 14 липня обстріляли центр Вінниці. Вони вбили 24 мирних мешканців.

Голова громадської організації "Дорожній контроль Вінниця" Володимир Затайдух повідомив, що серед жертв був журналіст Володимир Даценко. Чоловік також був волонтером та добровольцем.

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"Не вірю. Братику, ти для мене будеш завжди най-най. Як так? Друже, я пам'ятаю кожний момент, пам'ятаю, кожний твій вчинок. Друже, ти дійсно приклад для всіх. Я завжди буду дякувати життю, що ми з тобою знайомі. Як же мені не вистачатиме твого надійного плеча. Ти завжди залишися в наших серцях. Спочивай з миром", – написав Затайдух.

Що відомо про Даценка

Володимир Даценко працював у газеті "Дорожній контроль Вінниці". Він допомагав патрулювати Вінницю, а згодом долучився як доброволець до лав Збройних Сил України. Чоловік 14 липня перебував з побратимом з "Айдару" у медичному центрі, який атакували росіяни ракетою.

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У коментарі для Суспільного Затайдух розповів, що Володимир місяць намагався потрапити до війська, хоч його не мобілізували.

"Це людина з великим серцем, яку не призивали, вона сама добивалася місяць, щоб піти захищати нашу країну. Володимир пішов добровольцем. Його ніхто не хотів брати, а він сам добровольцем добився і пішов", – сказав Затайдух.

Прощання із загиблою дитиною

За даними Інституту масової інформації, Даценко став 34-м журналістом, якого вбили росіяни з 24 лютого.

Внаслідок російської ракетної атаки загинула 4-річна Ліза Дмитрієва. Її мама Ірина досі перебуває в лікарні з важкими травмами.

Бабуся дівчинки розповіла, що під час ракетного обстрілу Ірина та Ліза прямували на заняття до логопеда. Церемонія прощання з дівчинкою відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці.

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