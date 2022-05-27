Випав із причепу трактора: 4-річний хлопчик загинув на Рівненщині

У Рівненській області сталась трагедія. Там через нещасний випадок загинув 4-річний хлопчик.

Подія трапилась у Вараському районі Рівненщини. Правоохоронці повідомили, що дитина загинула під колесами трактора.

До теми 5-місячний малюк і його батько загинули внаслідок обстрілу Харкова: мати у тяжкому стані

Хлопчик випав з причепу

У поліції заявили, що їм повідомили про трагедію 26 травня близько 22:00 ввечері.

Слідчий вже на місці події встановив, що 28-річний мешканець села Нетреба, взяв у знайомого трактор DF-354. Таким способом він хотів перевезти дерев'яну гойдалку додому із сусіднього села.

На причепі був його 4-річний син. Коли їхав, то на одній з вулиць почув дитячий крик. Чоловік зупинився і побачив, що син випав із причепу. Медики не змогли врятувати дитину. Хлопчик помер дорогою в лікарню.

Правоохоронці розслідують справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Вдалося встановити, що 28-річний чоловік за результатами медичного огляду був тверезий. У нього також відібрали зразки крові, а транспорт вилучили.

Українські діти гинуть на війні

В Україні продовжується кривава війна, яка забирає життя мирних людей. Серед них, на жаль також є загиблі та поранені діти. З початку широкомасштабного нападу Росії на Україну в нашій державі загинуло вже близько 240 дітей. Офіс генпрокурора навів дані на ранок 26 травня, за якими більше ніж 676 дітей постраждали, а понад 436 поранено.

Також у Маріуполі жертвою ворожого снаряда став 12-річний хлопчик. Про це повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, 12-річний хлопчик загинув на території школи №30. ВІдомо, що хлопчик загинув через детонацію російського снаряда "Града", який не розірвався під час влучання.

Водночас українські правоохоронці обіцяють встановити кожного, хто чинив злочини проти українців і покарати. Прокурори вже ідентифікували російського командира, який віддавав накази вогню по мирних селищах Харківщини. Через нього загинула дитина. Також перше довічне покарання отримав російський військовий за вбивство 62-річного чоловіка на Сумщині.

На початках війни діти страждали у бомбосховищах: дивіться відео