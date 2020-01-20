18:53
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випив перед рейсом і почав поводитися неадекватно: у "Борисполі" вгамовували дебошира – відео

      2150 Читать новость на русском
      Прикордонники зняли з рейсу дебошира / dpsu.gov.ua

      П'яний чоловік влаштував дебош перед рейсом до Єгипту в аеропорті "Бориспіль". Прикордонники зняли його з рейсу, натомість сім'я чоловіка таки полетіла на відпочинок.

      Чоловік з сім'єю планував летіти до Шарм-ель-Шейху. Однак перед рейсом випив у аеропорті та почав поводитися неадекватно. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба.

      Цікаво також: Прикордонники розповіли, як за 3 тисячі євро "придбати" заборону на в'їзд в Україну

      Через неадекватну поведінку, чоловіка затримали і зняли з рейсу, хоч його сім'я вже була на борті літака. Після затримання чоловік нецензурно лаяв прикордонників і кидався паспортом. Заспокоїти чоловіка не вдалося, тож громадянина притягнули до адміністративної відповідальності.

      Неадеквата зняли з рейсу до Єгипту: дивіться відео 

       

      Зеленський назвав умову, за якої може піти у відставку
      сьогодні
      18420
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України авіація Держприкордонслужба Новини Борисполя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 7848
      сьогодні , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 194
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      400
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      332
      сьогодні , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук