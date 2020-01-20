Випив перед рейсом і почав поводитися неадекватно: у "Борисполі" вгамовували дебошира – відео

П'яний чоловік влаштував дебош перед рейсом до Єгипту в аеропорті "Бориспіль". Прикордонники зняли його з рейсу, натомість сім'я чоловіка таки полетіла на відпочинок.

Чоловік з сім'єю планував летіти до Шарм-ель-Шейху. Однак перед рейсом випив у аеропорті та почав поводитися неадекватно. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба.

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Через неадекватну поведінку, чоловіка затримали і зняли з рейсу, хоч його сім'я вже була на борті літака. Після затримання чоловік нецензурно лаяв прикордонників і кидався паспортом. Заспокоїти чоловіка не вдалося, тож громадянина притягнули до адміністративної відповідальності.

Неадеквата зняли з рейсу до Єгипту: дивіться відео