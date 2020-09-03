"Приватбанк" планує оскаржити рішення Печерського райсуду Києва щодо Георгія та Ігоря Суркісів. Відповідно до нього, з фінустанови мають примусово стягнути 350 мільйонів доларів (майже 10 мільярдів гривень) на користь компаній, які належать братам.

"Приватбанк" оскаржуватиме рішення щодо виплати компаніям Суркісів 350 мільйонів

Таку заяву зробив голова правління фінустанови Петр Крумханзл. За його словами, "Приватбанк" – найбільший і найприбутковіший державний банк в Україні. Тому тут роблять все можливе, що ніякі судові процеси не впливали на якісне обслуговування клієнтів і стійкість бізнес-моделі. Про це повідомляє Укрінформ.

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В результаті таких судових рішень наш внесок в розвиток країни – наші дивіденди до держбюджету – можуть значно скоротитися. У даному конкретному випадку правова позиція банку була виключно сильною та підкріпленою переконливими фактами та доказами. Ми будемо оскаржувати це рішення,

– наголосив Крумханзл.

Голова правління "Приватбанку" додав, що фінустанова продовжить домагатися справедливості як в Україні, так і в міжнародних юрисдикціях. Крумханзл зауважив, що ця справа стосується й українських платників податків, оскільки ті – кінцеві акціонери банку.

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