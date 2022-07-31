Які категорії ВПО можуть розраховувати на допомогу від держави у серпні

У серпні в Україні продовжать виплачувати допомогу внутрішньо переміщеним особам. Щоправда, гроші отримають не всі категорії переселенців.

24 канал зібрав інформацію про всі важливі зміни у серпні, що стосуються вступу до вишів, тарифів, пенсій, діяльності бізнесу тощо. Які категорії ВПО зможуть надалі отримувати соціальні виплати – читайте далі.

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Виплати для ВПО у серпні 2022 року

У серпні внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть фінансову допомогу від держави. Однак ті громадяни, які зі статусом ВПО повертаються додому, перестають отримувати гроші.

Загалом ВПО можуть розраховувати на допомогу у розмірі 2 тисячі гривень на одну особу віком від 18 років. При цьому люди з інвалідністю та діти отримують 3 тисячі гривень. Ці гроші виплачують таким категоріям громадян:

внутрішньо переміщеним особам, чиє житло унаслідок війни було зруйноване або пошкоджене;

внутрішньо переміщеним громадянам з територій, де ведуться активні бойові дії.

Актуально до переліку територій, визначеного Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, куди населення не може повертатись унаслідок бойових дій та якому передбачена грошова допомога від держави, входять 8 областей та загалом 300 громад:

Дніпропетровська – 7 громад;

Донецька – 66 громад;

Запорізька – 51 громада;

Луганська – 37 громад;

Миколаївська – 23 громади;

Харківська – 51 громада;

Херсонська – 49 громад;

Сумська – 15 громад.

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