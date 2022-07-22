Юрист пояснив, як здійснюються виплати родичам зниклих чи полонених військових

Україна продовжує стабільно виплачувати зарплату українським військовим. Інколи винагорода в 100 тисяч "бойових" може затримуватися. Але на це є об'єктивні причини.

Про це 24 каналу повідомив юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін. Він чітко розповів, на яку зарплату можуть розраховувати мобілізовані військовослужбовці та що відбувається з виплатами, коли людина потрапляє в полон або визнана безвісти зниклою.

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Які виплати отримують українські військові

Зарплата військовослужбовця формується насамперед від основного забезпечення: сюди йде виплата за звання, за фактичну посаду, вислугу років, премію та низку інших надбавок. В середньому зарплата коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків.

Далі йде додаткова виплата згідно з постановою Кабміну №168 від 28 лютого. Вона гарантує додаткову виплату для військових, поліції, військових прокурорів та інших працівників силових структур у розмірі 30 тисяч гривень.

Ця винагорода є безумовною. Якщо військовий перебуває в тилу – він її отримає.

До цього забезпечення (базової зарплати – 24 канал) додається премія 30 тисяч гривень, якщо військовий перебуває в тилу. Ця премія виплачується безумовно, – наголошує Олександр Золотухін.

Юрист додав, що зараз для поліції починають потроху зменшувати цю допомогу або шукають шляхи, щоб її вкоротити. Але для ЗСУ її чітко виплачують. До того ж цю винагороду у 30 тисяч гривень отримують строковики, яких призвали до повномасштабної війни, а також курсанти військових навчальних закладів.

З "бойовими" 100 тисячами інколи бувають незначні затримки

Якщо військові перебувають в зоні бойових дій – для них передбачена винагорода у 100 тисяч гривень. Але вона не виплачується безумовно: цю суму нараховують лише за ті дні, коли військовий безпосередньо бере участь в бойових діях.

Інколи військові скаржаться, що "бойові" 100 тисяч не завжди вчасно виплачують. Тут бувають певні труднощі з процесом подання інформації.

Виплата "бойових" залежить від наказу командира. Він подає до управління відповідні дані про те, яка військова частина брала участь в бойових діях, скільки днів та конкретний список військовослужбовців. Але в умовах війни ці документи на так легко і вчасно вдається подати. Тому інколи цю суму можуть виплачувати із затримкою.

Золотухін наголошує, що в його практиці не було ще, щоб ці гроші держава не виплатила. 100 тисяч можуть надійти пізніше, але обов'язково прийдуть.

Чи зберігаються виплати, якщо людина потрапляє в полон або зникає безвісти

Так, ці виплати зберігаються. Якщо військовий потрапив у полон або немає жодних даних про його перебування, то його сім'я (тато, мама, дружина тощо – 24 канал) отримують гроші до моменту, поки не буде інформації, що людина загинула.

Для цього у військовій частині проводять розслідування стосовно зникнення військового, адже інколи може бути дезертирство. Якщо підтверджується інформація, що людина зникла на полі бою або може перебувати чи перебуває в полоні, то одному з рідних варто звернутися з відповідною заявою до військової частини. Потрібно надати реквізити – і винагорода йде далі на картку.

Розподіл такий самий: якщо військовий був у зоні бойових дій – то 100 тисяч гривень, якщо в тилу – то 30 тисяч гривень.

Олександр Золотухін з власного досвіду наголошує, що цю процедуру зазвичай проводять оперативно. Командування та представники військових частин сприяють, щоб виплати якнайшвидше перевели на інші реквізити.

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