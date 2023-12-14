Львів виділятиме по 30 тисяч дітям, які втратили батьків внаслідок обстрілів

У Львові неповнолітні діти, які втратили батьків під час ракетних обстрілів, отримуватимуть по 30 тисяч гривень щороку.

Таке рішення ухвалили депутати Львівської міськради, повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, підтримка сімей загиблих внаслідок російської агресії увійшла у нову комплексну програму підтримки ветеранів та членів їх сімей, а також сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

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Зазначено, що це фінансова та юридична підтримка, медична допомога, соціальний супровід, дозвілля, працевлаштування. Садовий уточнив, що більшість із можливостей діяли також минулого року, але тепер усі вони зібрані в одну зрозумілу програму.

А щодо підтримки дітей, які втратили батьків внаслідок ракетних обстрілів Львівщини, то мова про щорічні виплати, а саме 30 тисяч гривень.

У програму закладено підтримку сімей загиблих внаслідок російської агресії на території нашої громади, а це 30 тисяч гривень щорічно на кожну дитину до досягнення нею повноліття,

– повідомив Андрій Садовий.

На сайті міськради уточнено, що на сьогодні у Львівській громаді мешкає 10 дітей цієї категорії.

Також мер Львова повідомив, що міськрада прийняла програму розвитку спорту для ветеранів. Наразі йде мова про 3 напрямки: масовий спорт, ігрові види спорту та види спорту, які входять у програму змагань Ігор Нескорених.

"Це важлива частина фізичної та ментальної реабілітації", – додав мер.

Що відомо про програму підтримки