Росіяни брешуть про "відмову" Міноборони України виплачувати кошти сім'ям загиблих
- Росіяни поширюють фейковий лист від Міноборони України про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових, що містить численні помилки.
- Цей фейк є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього.
Росіяни поширюють фейковий лист від нібито Міністерства оборони України. У документі йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. У відповідних документах знайшли низку помилок, констатувавши, що це підробки.
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Що відомо про такий документ
Пропагандисти поширюють зображення нібито офіційного листа, в якому йдеться про начебто відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців через "неможливість встановити обставини смерті"
ЦПД верифікував це повідомлення в Міноборони й встановив, що це підробка. Форма листа не відповідає стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні.
Цей фейк є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього,
– ідеться у повідомленні.
Підроблений документ, який поширюють росіяни / Центр протидії дезінформації
Військові нагадали, що раніше росіяни вже поширювали вигадані історії про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань, поширюючи дезінформацію.
"Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві", – резюмували там.
Нагадаємо, під час останніх репатріаційних заходів Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, противник міг зробити це навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл.