Поки я комбат – буде тільки так, – Верес емоційно розставив крапки щодо виплат військовим

Українській бійці, на відміну від російських солдатів, вмотивованіші, адже воюють за рідну землю. Водночас в Росії єдиний дієвий інструмент заохотити росіян підписувати контракт з міноборони і йти на фронт – гроші.

Командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес в етері 24 Каналу озвучив, що основна мотивація українських військовослужбовців полягає не у грошах. Хоча й гідні виплати, звісно, військові мають отримувати.

Дивіться також Які субсидії мають українські військовослужбовці

"Окопні" виплати – правильне рішення з боку уряду

Зі слів Вереса, його Бахмутська бригада складається на майже 70% з військових, які є переселенцями. Тому звичайно їм потрібно годувати сім'ї. Однак командир 54-ї ОМБр вірить, що мотивація його підрозділу полягає не у фінансовій складовій.

"Ділимо 120 тисяч гривень на 30 діб. Це скільки виходить? 4 тисячі в день. Тримай 4 тисячі гривень і йди штурмувати посадку. Це ж смішно. Але це не значить, що ми можемо бути без грошей. Якщо всі не отримують, то будемо і ми без грошей. Якщо всі отримують, то і мої люди мають також отримувати", – наголосив Верес.

Командир батальйону К-2 54-ї ОМБр не погоджується, що військовим треба виплачувати 100 тисяч гривень лише у ті дні, коли вони перебувають на першій лінії фронту.

В зоні виконання бойових завдань і на бойових це різні речі. Я тут готовий сильно посперечатись з багатьма командирами підрозділів. Якщо хтось каже, що ти сидиш в окопі, то отримуєш 100 тисяч, а відійшовши звідти 2 кілометри – не отримуєш ці гроші. Га*но тоді в тебе командир,

– прокоментував Верес.

Він зазначив, що увесь його підрозділ, який перебуває у зоні виконання бойових завдань, отримує гідну винагороду.

"Нема в мене, хто отримує 0, або тільки 100. Ще є 30, 40, 50, 70, 80, 90 тисяч. Якщо в мене є моя бронегрупа, яка виїжджає в бій раз в місяць, тоді по цій логіці вони мають отримувати 30 тисяч на другій лінії, адже 5 кілометрів в глибину – це вже друга лінія оборони. Це ж несерйозно. Вони також мають отримувати таку ж грошову винагороду", – вважає командир 54-ї ОМБр.

Єдине, на думку Вереса, що зараз правильно зробив український уряд – ввів так звані "окопні" виплати. Тобто, якщо боєць перебуває 30 діб в безпосередньому окопі, він отримає додатково 70 тисяч гривень. І тепер у комбата є градація, як рахувати виплати.

Але якщо хтось виходить поспати в село, яке 3 кілометри назад, і йому хтось платить 30 тисяч через це, то, бл**ь, я тоді не розумію, чому ви в нього (такого командира – 24 Канал) служите? Якщо я дізнаюся, що комусь з моїх людей, які відійшли на 5 кілометрів в тил, один із командирів порахує другу лінію, то я звільню його одразу. Поки я комбат, буде тільки так,

– підсумував Верес.