Що робити переселенцям, які так і не змогли отримати належні виплати: інструкція

На цілодобову гарячу лінію Міністерства реінтеграції з кризових питань щодня поступають дзвінки зі скаргами. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) кажуть, що не отримали належних виплат.

Що робити переселенцям, які не отримали виплати

24 канал зібрав інформацію про всі важливі зміни у серпні, що стосуються вступу до вишів, тарифів, пенсій, діяльності бізнесу тощо. Що робити, коли не отримали виплати, розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Верещук зазначила, що українці масово телефонують на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548. Основні скарги – виплати не нараховані, або не отримані. Також є скарги на те, що люди подали заявку досить давно, але досі не отримали від держави ані копійки.

Одна із причин – електронний сервіс державних послуг "Дія" не передав органам соціального захисту частину заявок.

Люди реєструвалися в "Дії", але сервіс не передав на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані,

– каже Верещук.

Вона підкреслила, що такі виплати централізували, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але, за її словами, людей було майже 250 тисяч, а виплатили 90 тисячам. Наразі відповідні установи допомагають іншим, збільшують кількість комп'ютерів та програм.

Другою причиною, як зазначила Верещук, є те, що деякі документи не були оформлені належним чином. У такому разі слід зателефонувати на гарячу лінію 1548 і повідомити про проблему.

Деталі від Верещук: дивіться відео

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