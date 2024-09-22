Після вибуху величезний кратер: Росія провалила тестування ракети "Сармат" – фото з полігону

У Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат". Аналітики уже назвали інцидент "катастрофою раз у півсторіччя".

Про невдалі випробування ракети повідомив OSINT-дослідник MT_Anderson із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Випробування росіяни проводили з 20 по 22 вересня на російському космодромі "Плесецк".

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Ракета ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

"Випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон", – ідеться у повідомленні.



Вибух унаслідок ракети знищив полігон / Фото Planet Labs

Уточнюють, що "Сармат" – це ракета на рідкому паливі, тому аварія могла статися окремо від фактичного запуску.

При цьому зазначають, що якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту.

Перше і останнє успішне випробування "Сармата" проводили росіяни 20 квітня 2022 року. Тепер, коли ці події стали офіційними, це щонайменше 4-та невдала спроба випробування "бойової" важкої МБР "Сармат".

"Зверніть увагу на чотири пожежні машини, які реагують на лісову пожежу", — пише інший аналітик MeNMyRC, коментуючи знімок.

Катастрофа раз у півсторіччя

Як пише військовий портал Defense Express, сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті – це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя.

"Попередній аналогічний епізод – це вибух у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", – повідомили аналітики.

Можемо припустити, що у випадку з кратером на місці старту "Сармата" росіяни навряд чи стануть офіційно визнавати сам факт катастрофи, не кажучи вже про офіційне оприлюднення результатів інциденту.

Що відомо про ракету "Сармат"

РС-28 "Сармат" – російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Розробкою ракети займався Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.

Довжина ракети – 35 метри, стартова маса – 208 тонн, маса закидання – близько 10 тонн. Дальність польоту ракети сягає 16 тисяч кілометрів.

У Кремлі неодноразово заявляли, що ракета "Сармат" може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.