12:09
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 10:00: Блокування Росією миротворчої місії на Донбасі. Нічні сутички на Майдані

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 10:00 – 26 листопада у Берліні відбудеться зустріч у Нормандському форматі. Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що підніматиме там питання щодо блокування Росією запровадження миротворчої місії на Донбасі. 21 листопада десятки активістів у Києві протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування в будинку профспілок, сімох затримала поліція.

      Також у випуску:

      22 листопада Рада розглядатиме проект Державного бюджету на 2019 рік.

      Новонароджені діти на непідконтрольній території залишаються без громадянства.

      Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук