Випуск новин за 11:00: Перевірка ГПУ щодо сутичок під Радою. Перемога Цуренко

У випуску новин за 4 березня станом на 11:00 – ГПУ перевірить, чи не перевищили повноваження поліцейські, коли розганяли мітингарів під Радою. Українка Леся Цуренко перемогла на тенісному турнірі в мексиканському місті Акапулько вже другий рік поспіль.

Також у випуску: Коли запрацює Антикорупційний суд. Як минула доба у зоні АТО. Що експерти думають про чергове бряцання зброєю в Кремлі.