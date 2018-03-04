Випуск новин за 11:00: Перевірка ГПУ щодо сутичок під Радою. Перемога Цуренко
Випуск новин 11:54, 4 березня 115 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 березня станом на 11:00 – ГПУ перевірить, чи не перевищили повноваження поліцейські, коли розганяли мітингарів під Радою. Українка Леся Цуренко перемогла на тенісному турнірі в мексиканському місті Акапулько вже другий рік поспіль.
Також у випуску:
Коли запрацює Антикорупційний суд.
Як минула доба у зоні АТО.
Що експерти думають про чергове бряцання зброєю в Кремлі.
Джерело: 24 Канал
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