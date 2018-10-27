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      Випуск новин за 13:00: Скандал із покинутими вівцями. "Донбас" став кращим фільмом року

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 жовтня станом на 13:00 – на Одещині активісти продовжують блокувати фуру з вівцями ,яких везуть на знищення. Українська військова драма Сергія Лозниці "Донбас" здобула першу національну премію кінокритиків "Кіноколо", як кращий фільм року.

      Також у випуску:

      У зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї.

      Українці повертаються з "Іграх Нескорених" із кращим результатом.

      Декілька фільмів за рік побили рекорди по касових зборах.

       

      Теги: Кіно Випуск новин Новини Одеси світ тварин
      Джерело: 24 канал
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