Випуск новин за 13:00: Скандал із покинутими вівцями. "Донбас" став кращим фільмом року
У випуску новин за 27 жовтня станом на 13:00 – на Одещині активісти продовжують блокувати фуру з вівцями ,яких везуть на знищення. Українська військова драма Сергія Лозниці "Донбас" здобула першу національну премію кінокритиків "Кіноколо", як кращий фільм року.
Також у випуску:
У зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї.
Українці повертаються з "Іграх Нескорених" із кращим результатом.
Декілька фільмів за рік побили рекорди по касових зборах.
Джерело: 24 канал
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