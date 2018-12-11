Випуск новин за 14:00: Розмова Меркель і Путіна. Російський паспорт дружини Семочка

У випуску новин за 11 грудня станом на 14:00 – Ангела Меркель закликала Володимира Путіна звільнити незаконно захоплених українських моряків. Про це канцлер Німеччини і президент РФ поговорили телефоном. СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт.

Також у випуску: Російська шпигунка Марія Бутіна визнала себе винною і готова співпрацювати зі США. Через масові протести "жовтих жилетів" у Франції запроваджують надзвичайний економічний стан. Акція на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів відбулась сьогодні під стінами посольства Європейського Союзу в Києві.