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      Випуск новин за 14:00: Військовий оркестр у Львові. Ялинка у США

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 14:00 – у середмісті Львова просто неба влаштували концерт до Дня Збройних сил України. Перед гарнізонним храмом зіграв оркестр. У США вже запалюють головні ялинки. Найгламурніша засяяла у Нью-Йорку. – майже 60-річне дерево встановили у Рокфеллер-центрі.

      Також у випуску:

      Кількість жертв у пожежі в коледжі Одеси і зниклих безвісти у вогні  зросла. Напередодні близько восьмої години вечора рятувальники на згарищі натрапили на тіло жінки. З'ясувалося, що то – викладачка коледжу Анна Бортюк.

      Херсонські патрульні, за вимогою водія дорогої іномарки, оштрафували карету швидкої допомоги. Нібито швидка, яка стояла під під'їздом багатоповерхівки заважала проїхати джипу місцевого мешканця.

      У Миколаєві замінували всі школи. Таке анонімне повідомлення сьогодні надійшло в поліцію з самого ранку. Дітей одразу евакуювали, а оперативники взялися перевіряти усі навчальні заклади. Проте вибухівки не виявили.

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      Теги: Збройні сили України Новини США Випуск новин Новини Львова
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