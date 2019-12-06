Випуск новин за 14:00: Військовий оркестр у Львові. Ялинка у США

У випуску новин за 6 грудня станом на 14:00 – у середмісті Львова просто неба влаштували концерт до Дня Збройних сил України. Перед гарнізонним храмом зіграв оркестр. У США вже запалюють головні ялинки. Найгламурніша засяяла у Нью-Йорку. – майже 60-річне дерево встановили у Рокфеллер-центрі.

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Кількість жертв у пожежі в коледжі Одеси і зниклих безвісти у вогні зросла. Напередодні близько восьмої години вечора рятувальники на згарищі натрапили на тіло жінки. З'ясувалося, що то – викладачка коледжу Анна Бортюк.

Херсонські патрульні, за вимогою водія дорогої іномарки, оштрафували карету швидкої допомоги. Нібито швидка, яка стояла під під'їздом багатоповерхівки заважала проїхати джипу місцевого мешканця.

У Миколаєві замінували всі школи. Таке анонімне повідомлення сьогодні надійшло в поліцію з самого ранку. Дітей одразу евакуювали, а оперативники взялися перевіряти усі навчальні заклади. Проте вибухівки не виявили.