Випуск новин за 15:00: Резолюція ПАРЄ щодо політв'язнів. Рекорд львівського силача

У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію, в якій закликала Росію відпустити українських бранців. Львівський богатир Олег Скавиш зубами протягнув майже 5 метрів літак АН-2.

Також у випуску: Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не допускають до колонії, де перебуває Олег Сенцов. На Херсонщині впродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна Арабатська Стрілка.