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Випуск новин за 15:00: Резолюція ПАРЄ щодо політв'язнів. Рекорд львівського силача

Випуск новин 24 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію, в якій закликала Росію відпустити українських бранців. Львівський богатир Олег Скавиш зубами протягнув майже 5 метрів літак АН-2.

Також у випуску:

Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не допускають до колонії, де перебуває Олег Сенцов.

На Херсонщині впродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна Арабатська Стрілка.

Теги: Новини Львова заручники Українці в полоні РФ Випуск новин ПАРЄ Європа Рекорди
Джерело: 24 канал
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