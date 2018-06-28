Випуск новин за 15:00: Резолюція ПАРЄ щодо політв'язнів. Рекорд львівського силача

Випуск новин за 15:00: Резолюція ПАРЄ щодо політв'язнів. Рекорд львівського силачаВипуск новин 24 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 червня станом на 15:00 – Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію, в якій закликала Росію відпустити українських бранців. Львівський богатир Олег Скавиш зубами протягнув майже 5 метрів літак АН-2.
Також у випуску:
Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову не допускають до колонії, де перебуває Олег Сенцов.
На Херсонщині впродовж сезону понад мільйон відпочивальників приймає прикордонна Арабатська Стрілка.
Джерело: 24 канал
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