Випуск новин за 16:00: 4G в Україні. Нагороди українським паралімпійцям
У випуску новин за 30 березня станом на 16:00 – 30 березня два українських оператори Vodafone та lifecell заявили про запуск мережі 4G в Україні. Президент України Петро Порошенко вручив спортсменам-призерам Паралімпіади-2018 у Пхьончхані державні нагороди.
Також у випуску:
На Сумщині прощаються із 19-річним захисником України, який загинув на Сході від кулі снайпера.
Губернатор Миколаївщини Олексій Савченко попросив відсторонити його з посади на час слідства.
29 березня у військовій частині, що дислокується неподалік села Гончарівське Чернігівської області, сталась пожежа.
Відключення води в Києві: "Київводоканал" планує завершити модернізацію 31 березня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі