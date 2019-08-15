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      Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Філадельфії. Музей на Поштовій

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 16:00 – Копи у Філадельфії взяли під варту стрільця, який поранив шістьох офіцерів. Протистояння тривало кілька годин. Чоловік почав стріляти у поліцейських, коли ті прийшли з обшуком до одного з будинків. Останні чотири роки Поштова площа у центрі уваги. Там голодували, страйкували й жили просто неба, а все заради створення музею.

      Також у випуску:

      На допит ДБР викликали кількох депутатів "Народного фронту".

      На Житомирщині п'ятьом копачам бурштину оголосили підозру.

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      Теги: Новини Києва Випуск новин Новини США
      Джерело: 24 канал
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