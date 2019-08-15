Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Філадельфії. Музей на Поштовій
У випуску новин за 15 серпня станом на 16:00 – Копи у Філадельфії взяли під варту стрільця, який поранив шістьох офіцерів. Протистояння тривало кілька годин. Чоловік почав стріляти у поліцейських, коли ті прийшли з обшуком до одного з будинків. Останні чотири роки Поштова площа у центрі уваги. Там голодували, страйкували й жили просто неба, а все заради створення музею.
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Джерело: 24 канал
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