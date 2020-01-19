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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Випуск новин за 17:00: Водохреще в Україні. Штовханина у центрі Києва

      Випуск новин 120 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 січня станом на 17:00 – християни східного обряду сьогодні відзначають Водохреще. На столичному Гідропарку воду освятив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. В Києві на Михайлівській площі з десяток людей вийшли на акцію проти ультраправого насильства. На противагу їм зібрались праві радикали, деякі були в балаклавах. Сутичок уникнути не вдалось.

      Також у випуску:

      В аеропорту "Бориспіль" триває церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ, що розбився у Тегерані 8 січня.

      Загострення на Донбасі: ворог не припиняє обстрілювати наші позиції із важкого озброєння. Один військовий загинув, десятеро – поранені.

      У Букінгемському палаці повідомили, що принца Гаррі та його дружину Меган Маркл позбавили королівського титулу. 

      В Канаді випала рекордна кількість снігу: рятувальники безперервно намагаються розкопали людські домівки, гаражі та розчистити автошляхи..

      Генерал Кривонос розповів про ймовірний наступ Росії та силовий сценарій повернення Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини України Новини Києва Релігія Сутички
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