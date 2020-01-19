Випуск новин за 17:00: Водохреще в Україні. Штовханина у центрі Києва

У випуску новин за 19 січня станом на 17:00 – християни східного обряду сьогодні відзначають Водохреще. На столичному Гідропарку воду освятив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. В Києві на Михайлівській площі з десяток людей вийшли на акцію проти ультраправого насильства. На противагу їм зібрались праві радикали, деякі були в балаклавах. Сутичок уникнути не вдалось.

Також у випуску: В аеропорту "Бориспіль" триває церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ, що розбився у Тегерані 8 січня. Загострення на Донбасі: ворог не припиняє обстрілювати наші позиції із важкого озброєння. Один військовий загинув, десятеро – поранені. У Букінгемському палаці повідомили, що принца Гаррі та його дружину Меган Маркл позбавили королівського титулу. В Канаді випала рекордна кількість снігу: рятувальники безперервно намагаються розкопали людські домівки, гаражі та розчистити автошляхи..