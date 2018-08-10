Випуск новин за 18:00: Справа Тамразова. Матір у Хмельницькому здавала в оренду дітей

Випуск новин за 10 серпня станом на 18:00 – екс-чиновнику Олексію Тамразову обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Але він може вийти під заставу у три мільйони гривень. У Хмельницькому поліція затримала жінку, яка здавала в оренду власних маленьких дітей для жебрацтва. За один день такої "оренди" жінка мала отримати 5 тисяч гривень.

Також у випуску: Полтавський суд закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса через брак доказів. На півдні Франції через потужні повені евакуювали вже понад півтори тисячі людей. У Венесуелі арештували десятьох підозрюваних у замаху на президента країни.