Випуск новин за 18:00: Справа Тамразова. Матір у Хмельницькому здавала в оренду дітей
Випуск новин за 10 серпня станом на 18:00 – екс-чиновнику Олексію Тамразову обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Але він може вийти під заставу у три мільйони гривень. У Хмельницькому поліція затримала жінку, яка здавала в оренду власних маленьких дітей для жебрацтва. За один день такої "оренди" жінка мала отримати 5 тисяч гривень.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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