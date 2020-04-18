Випуск новин за 9:00: COVID-19 у командувача Нацгвардії. Контроль на в'їздах до Києва

У випуску новин за 18 квітня станом на 9:00 – позитивний результат показав тест на коронавірус у командувача Нацгвардії. Микола Балан почувається добре і захворювання в нього проходить майже безсимптомно. Посилений контроль на в’їздах у столицю діятиме до кінця Великодня. На дев’яти постах поліцейські разом з медиками пеервіряють температуру водіям та пасажирам від 15 квітня.

Також у випуску: Благодійники підтримують малий бізнес замовленнями у Черкасах. Вони вирішили закупити більше тисячі пасок для нужденних. На Великодні свята у регіонах України запроваджують додаткові заборони. Кількість жертв коронавірус у світі вже перевищила 150 тисяч.