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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 9:00: COVID-19 у командувача Нацгвардії. Контроль на в'їздах до Києва

      Випуск новин -

      У випуску новин за 18 квітня станом на 9:00 – позитивний результат показав тест на коронавірус у командувача Нацгвардії. Микола Балан почувається добре і захворювання в нього проходить майже безсимптомно. Посилений контроль на в’їздах у столицю діятиме до кінця Великодня. На дев’яти постах поліцейські разом з медиками пеервіряють температуру водіям та пасажирам від 15 квітня.

      Також у випуску:

      Благодійники підтримують малий бізнес замовленнями у Черкасах. Вони вирішили закупити більше тисячі пасок для нужденних.

      На Великодні свята у регіонах України запроваджують додаткові заборони.

      Кількість жертв коронавірус у світі вже перевищила 150 тисяч.

      Теги: Нацгвардія Випуск новин
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