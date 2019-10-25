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      Випуск новин за 9:00: Скандал з Маркаровою. ДТП з українцями в Туреччині

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 9:00 – за даними журналістів програми "Схеми", міністерка фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення зі збанкрутілого "Актив-банку" елітної нерухомості у свою фірму. В Туреччині в аварію потрапив туристичний автобус – він зіткнувася із трактором, з'їхав із дороги і врізався в стовп. Постраждали 10 українців, які перебувають там на відпочинку.

      Також у випуску:

      Росія відшкодує Україні понад мільярд доларів за збитки через анексію Криму. 

      До 3 листопада Кабмін планує внести оновлений бюджет до Верховної Ради.

      У Луврі відкрили виставку до п'ятисотих роковин смерті Леонардо да Вінчі.

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      Теги: Випуск новин Постраждалі Оксана Маркарова Аварії та ДТП Новини Туреччини
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