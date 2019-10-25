Випуск новин за 9:00: Скандал з Маркаровою. ДТП з українцями в Туреччині

У випуску новин за 25 жовтня станом на 9:00 – за даними журналістів програми "Схеми", міністерка фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення зі збанкрутілого "Актив-банку" елітної нерухомості у свою фірму. В Туреччині в аварію потрапив туристичний автобус – він зіткнувася із трактором, з'їхав із дороги і врізався в стовп. Постраждали 10 українців, які перебувають там на відпочинку.

Також у випуску: Росія відшкодує Україні понад мільярд доларів за збитки через анексію Криму. До 3 листопада Кабмін планує внести оновлений бюджет до Верховної Ради. У Луврі відкрили виставку до п'ятисотих роковин смерті Леонардо да Вінчі.