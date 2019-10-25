Випуск новин за 9:00: Скандал з Маркаровою. ДТП з українцями в Туреччині
У випуску новин за 25 жовтня станом на 9:00 – за даними журналістів програми "Схеми", міністерка фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення зі збанкрутілого "Актив-банку" елітної нерухомості у свою фірму. В Туреччині в аварію потрапив туристичний автобус – він зіткнувася із трактором, з'їхав із дороги і врізався в стовп. Постраждали 10 українців, які перебувають там на відпочинку.
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