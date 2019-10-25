Выпуск новостей за 9:00: Скандал с Маркаровой. ДТП с украинцами в Турции

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 9:00 – по данным журналистов программы "Схемы", Министр финансов Оксана Маркарова причастна к выводу из обанкротившегося "Актив-банка" элитной недвижимости в свою фирму. В Турции в аварию попал туристический автобус – он столкнулся с трактором, съехал с дороги и врезался в столб. Пострадали 10 украинцев, находящихся там на отдыхе.

Также в выпуске: Россия возместит Украине более миллиарда долларов за ущерб из-за аннексии Крыма. До 3 ноября Кабмин планирует внести обновленный бюджет в Верховную Раду. В Лувре открылась выставка до пятисотой годовщины смерти Леонардо да Винчи.