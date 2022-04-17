"Випускайте Кракена": ЗСУ показали ефектний залп з чотирьох "Піонів"

Українські військові передали "палкий привіт" російським загарбникам. Вони отримали 203-міліметрові "подарунки" від САУ 2C7 "Піон".

Українські військові записали ефектне відео залпу із чотирьох "Піонів". Це були бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

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Чотири величезні артилерійські установки одночасно вистрелили по позиціях окупантів. Згодом на відео продемонстрували знищену техніку росіян. Чи це сталося конкретно після цього залпу – в ЗСУ не уточнили.

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Додамо, САУ 2С7 "Піон" може стріляти на відстань до 47,5 кілометра.

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