Виріс у сім'ї пастора і хотів захищати Україну: що відомо про загиблого воїна Валерія Геровкіна

На Донбасі у перший день зими ворожа куля забрала життя молодого воїна Валерія Геровкіна з Краматорська Донецької області. Перша ротація стала для героя останньою.

Воїн мав зупинити бойовиків

1 грудня російські найманці почали обстріли біля Новотроїцького. Валерій мав відкрити вогонь з гранатомета, аби зупинити окупантів.

Важливо У перший день зими на Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін

Воїн разом з двома товаришами добрався на позицію. Однак ворожий снайпер вистрілив перший. 22-річному бійцю 93-лої ОМБр "Холодний Яр" вижити не вдалося.

Відомо, що Валерій підписав контракт зі Збройними силами України у серпні 2020 року. Його перша ротація одразу стала останньою.

Валерій виріс у сім'ї пастора

Батьком героя є пастор Церкви Христа Спасителя Євген Геровкін.

Ми брали Валерія до міжцерковного табору, де він проходив служіння. Розумний, тямущий хлопчина. Він із тих, хто вмів працювати в команді. Був дуже відповідальним. Батьки прищепили йому християнські цінності. Він був дуже порядним,

– розповів друг сім'ї.

Рішення піти на фронт хлопець ухвалив самостійно. Валерій казав, що розуміє, що його можуть поранити чи вбити: "Він усвідомлено йшов на службу".



Загиблий на Донбасі Валерій Геровкін / Фото OBOZREVATEL

Хлопець вивчився на електрика у Краматорському технологічному технікумі. Знайомі пригадують, що він дуже любив спорт. Навіть в зоні ООС тренувався.

Крім того, у Валерія була дівчина Олександра. Пара познайомилася на церковних зборах. Закохані були разом 4 роки.

Деталі про загибель воїна

Валерія смертельно поранила ворожа куля ввечері 1 грудня. Це трапилося на спостережному посту.

Врятували воїна намагався його друг з позивним "Матрос", який був поруч у той момент.

Однак смерть настала майже миттєво.

Прощання із загиблим Валерієм Геровкіним відбудеться 4 грудня. Його поховають у рідному Краматорську.

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