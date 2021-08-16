Вирішальний момент: Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори у Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про проведення позачергових виборів. Вони відбудуться 20 вересня. Це майже на 2 роки раніше, ніж мало б бути.

Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підтримала ініціативу Трюдо про розпуск парламенту. Відтак анонсували 44 федеральні вибори.

Раніше Трюдо оголосить про позачергові вибори у Канаді, – ЗМІ

Опозиція була проти

Опозиція дострокових виборів не підтримала. Закликали, аби Саймон відхилила пропозицію Трюдо. Політичні опоненти кажуть, що нібито прем'єр ініціював вибори через власні політичні інтереси.

Передвиборча кампанія триватиме 36 днів.

Навіщо потрібні дострокові вибори

Наступні вибори мали б відбутись у жовтні 2023 року. Проте ЗМІ пишуть, що метою Трюдо є отримати більшість місць у парламенті. Щоб досягнути цілі, Трюдо хоче використати факт успішної вакцинації у Канаді, адже країна увійшла до списку лідерів за кількістю щеплених.

Сам прем'єр зазначає, що "канадцям потрібно вибрати, як країна завершить боротьбу з COVID-19".

Які настрої в електорату

Наразі Ліберальна партія, яку представляє Трюдо, лідирує у соціологічних опитуваннях – майже 36%. Цього достатньо, аби сформувати уряд більшості.

Генеральний директор Abacus Data Девід Колетто каже, що близько 46% канадців в останніх опитуваннях вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Це найвищий показник за останні 5 років.

В опозиції ж, як стверджують ЗМІ, менші шанси. Наприклад, на вибори йдуть консерватори. Однак їх новий лідер Ерін О'Тул є мало відомий виборцям.