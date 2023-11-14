Наступний рік буде вирішальним у війні, – ОП

14 листопада 2023, 13:27
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Джерело:

Bloomberg

Наступний рік стане "вирішальним" у війні проти Росії. Переломний момент протистояння наближається.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак  під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні. 

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"Наближається переломний момент у війні..Наступний рік буде вирішальним", – зазначив Андрій Єрмак. 

Керівник ОП зробив відповідну заяву, закликаючи США та Європу до посилення санкцій і надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні імовірних атак Росії на енергосистему країни.

Крім того, як повідомляє видання, Єрмак сказав, що контрнаступ триває, а Сили оборони закріпилися на Лівому березі Дніпра.

Контрнаступ продовжиться

  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжать наступ взимку попри усі складнощі. Президент зазначив, що наступ сповільнило багато неприємних сюрпризів від окупантів, а для швидкого контрнаступу потрібні боєприпаси, люди та мотивація.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг назвав ситуацію на фронті важкою, оскільки Росія налагодила оборону, а також має перевагу у повітрі на деяких територіях.
  • Україні для успішного контрнаступу потрібна перевага у повітрі та високоточна зброя. Також ЗСУ бракує боєприпасів, артилерії та штурмовиків.

Автор: Анастасія Лукашевська