Наступний рік буде вирішальним у війні, – ОП

Наступний рік стане "вирішальним" у війні проти Росії. Переломний момент протистояння наближається.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

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"Наближається переломний момент у війні..Наступний рік буде вирішальним", – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник ОП зробив відповідну заяву, закликаючи США та Європу до посилення санкцій і надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні імовірних атак Росії на енергосистему країни.

Крім того, як повідомляє видання, Єрмак сказав, що контрнаступ триває, а Сили оборони закріпилися на Лівому березі Дніпра.

Контрнаступ продовжиться