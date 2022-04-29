"Вірив у те, за що воювала Україна": на війні проти Росії загинув американець

Американець Віллі Джозеф Кансел загинув захищаючи Україні від російських окупантів. Колишній морський піхотинець армії США воював разом з українськими військовими.

Американець приїхав в Україну добровольцем

Після того, як Росія вдерлась в Україну 22-річний Віллі звернувся до приватної військової компанії, яка набирала добровольців. Колишній морський піхотинець США покинув свою роботу офіцером виправних органів у Теннессі та приїхав в Україну.

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Він вірив у те, за що воювала Україна, і він хотів бути частиною цього протистояння: утримувати це зло, щоб воно не прийшло сюди (Америку), і щоб, можливо, нашим солдатам не довелося брати участь в цьому,

– сказала мати загиблого американця.

Вона також повідомила, що тіло сина на полі бою не знайшли, але вона хоче його повернути та поховати. У виданні додали, що американському уряді відомо про цю ситуацію.

З міркувань конфіденційності ми не маємо подальших коментарів. Ми ще раз наголошуємо на тому, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт та повинні негайно виїхати, використовуючи будь-які комерційні або інші приватні наземні транспортні засоби,

– цитує видання чиновника Держдепу.

Україну захищають добровольці з понад 50 країн світу

У війні проти Росії беруть участь добровольці з усього світу. Ще у березні стало відомо, що в Україну прибули військові із понад 50 країн світу. Вони допомагають українцям у боротьбі з російськими загарбниками.

До слова, на тижні стало відомо про загибель британського ветерана Скотта Сіблі, інший громадянини Великої Британії, ім'я якого не відоме, зник безвісти.

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