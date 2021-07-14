На Вирлиці у Києві напівголий чоловік систематично грабує супермаркет: відео

Два дні поспіль напівголий та нетверезий зловмисник виносить пляшки з алкоголем із супермаркету "Коло". При цьому робив він це відкрито, не намагаючись залишитись непоміченим.

Повідомлення про нетверезого чоловіка, який заходив до магазину разом зі своїм другом, та грабував заклад, розмістили у спільноті "Київ оперативний". На записі з камер відеонагляду видно, як чоловік вкрай нахабно заходить до приміщення, бере з полиці дві пляшки досить дорогого алкоголю, та спокійно тікає.

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Автори допису зазначають, що кожна крадіжка наносила супермаркету близько тисячі гривень шкоди.

Ймовірно, раніше судимий

За попередніми даними, злочин стався ввечері 12 та 13 липня на проспекті Бажана, 93.

Чоловік, який скоїв пограбування, заходив у приміщення у правильно вдягнутій масці, що й заважає встановити його особу.

Ймовірно, зловмисник вже відбував покарання за порушення закону.

Активісти шукають грабіжника, аби "занести йому решту". Чи з'являлися охоронці та адміністратори супермаркету до поліції, невідомо.

Дивіться відео пограбування супермаркету "Коло" на Вирлиці: