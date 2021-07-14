Вірменія та Азербайджан влаштували перестрілку на кордоні: є жертва

Вранці 14 липня відбулося чергове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану. Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина.

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що перестрілка сталася у районі населеного пункту Ерасх. Збройні сили Азербайджану намагалися провести інженерні роботи для просування позицій.

Зауважте Вірменія та Азербайджан заявили про взаємні обстріли: є постраждалі

Вірменська сторона стверджує, що її військові хотіли зупинити роботи. Водночас армія Азербайджану у відповідь відкрила прицільний вогонь.

Смертельне поранення отримав один вірменський військовослужбовець. Міноборони Вірменії повідомило, що втрати також мала азербайджанська сторона.

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану повідомили, що виявили на території країни незаконні вірменські збройні формування. Азербайджанські військові обстріляли їх поблизу міста Шуша.

Окрім того, в Азербайджані спростували інформацію про втрати. Міноборони повідомило, що загиблих чи постраждалих внаслідок інциденту серед їхніх військових немає.

Остання взаємна перестрілка Вірменії та Азербайджану відбулася 7 липня. Того дня на кордоні 2 країн відбулося відразу декілька інцидентів. Сторони повідомили про щонайменше 3 постраждалих. Країни звинуватили одна одну у провокації конфлікту.