Вірменія та Азербайджан обмінялися звинуваченнями у порушенні перемир'я та обстрілах

Обстановка на кордні між Вірменією та Азербайджаном продовжує загострюватися. Сторони звинувачують один одного у порушенні режиму припинення вогню.

Як поскаржилися в Міноборони Вірменії, бійці Азербайджану у ніч проти 29 липня почали обстріл позицій вірменських сил. Після цього військові Вірменії відкрили у вогонь відповідь.

Важливо Знову загострення на кордоні з Вірменією та Азербайджаном: один загиблий та 3 поранених

Азербайджан заявив про обстріли

Натомість Азербайджан висунув зустрічні звинувачення, заявивши, що саме Вірменія "грубо порушила" умови перемир'я. За версією офіційного Баку, підрозділи збройних сил Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку села Зейліка Кельбаджарського району. Сталося це, попередньо, 29 липня з 2:45 до 3:40. У бік бійців Азербайджану кинули 10 – 12 ручних гранат Ф-1.

Відповідь Вірменії

Влада Вірменії наполягає, що відкривала вогонь у відповідь на провокації Азербайджану. На тлі загострення ситуації виконуючий обов'язки прем'єра Нікол Пашинян заявив, що Єревану не вдається стабілізувати обстановку уздовж кордону з Азербайджаном.

Саме тому він запропонував розмістити опорні пункти російських прикордонників по всій її протяжності.

Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану

Російські миротворці з 16 липня 2020 року перебувають у Нагірному Карабасі. Саме вони мають контролювати дотримання ухвалених раніше домовленостей між Азербайджаном і Вірменією.

Нове загострення між країнами сталося 28 липня. У Вірменії повідомив про трьох 3 і 4 поранених. Баку ж заявив про 2 поранених.

І це попри те, що перемир'я між країнами триває вже понад пів року. Відповідну угоду про мир у Нагірному Карабасі Вірменія, Азербайджан та Росія підписали ще у листопаді 2020 року. На жаль, відтоді сторони регулярно обстрілюють позиції один одного.