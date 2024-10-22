Путін отримав удар у спину від Вірменії та Казахстану

Амбітні плани Росії перетворити саміт БРІКС, що проходить в Казані з 22 по 24 жовтня в Казані, в демонстрацію власних зовнішньополітичних успіхів, затьмарюється позицією Вірменії та Казахстану. Офіційні представники обох країн заявили, що вони не планують в найближчій перспективі подавати заявки на членство в організації.

"Холодний душ" для Росії

Не встигла робота саміту розпочатись, а він вже втрачає потенційних партнерів. Без сумнівів – це розчарування для Кремля. Ба більше, російські дипломати і політичні діячі раніше вже встигли анонсувати, що Казахстан нібито подав заявку на вступ до БРІКС. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Однак позиція Казахстану стала як "холодний душ" як для російських пропагандистів, так і для усього БРІКС, який позиціюється як утворення, альтернативне проєктам "західного світу".

Радник і прессекретар президента Казахстану у своїх коментарях чітко заявив, що попри пропозиції президенту Токаєву, питання про приєднання не перебуває на порядку денному і казахська сторона утримується від подачі заявки.

Посилила такий політичний демарш і Вірменія. Віцепрем'єр республіки Мгер Григорян підкреслив, що жодні перемовини про вступ Єревану в БРІКС не ведуться.

У Росії вже відреагували і вдалися до санкцій відповідного для себе рівня, розпочавши війну проти казахських овочів: профільні відомства країни вже внесли заборону на окремі позиції казахського імпорту. Тепер у Москві розмірковують, як "покарати" Вірменію, яка не тільки дистанціюється від підконтрольних Росії регіональних об'єднань, але й не підтримує ті, які російська сторона розвиває спільно з Китаєм.

Що означають дії Вірменії та Казахстану

По-перше, якщо Владімір Путін планував оголосити про офіційний вступ вказаних країн на саміті у Казані для надання такому акту додаткового символізму та використання його в піар-цілях – плани зірвані.

По-друге, зруйновані спроби Росії використовувати БРІКС як майданчики для протидії США і колективному Заходу, а також як альтернативну платформу проти традиційних міжнародних організацій. Усе це лише відштовхує інших потенційних учасників.

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Особливо, коли такі заходи, як зібрання у Казані, використовуються для просування російських наративів і позиції щодо військової агресії в Україні. Країни, які зацікавлені у розвитку відносин із США і ЄС, а до таких безперечно можна зарахувати Казахстан і Вірменію, не готові, щоб Росія опосередковано використовувала їх у власних геополітичних інтересах та в односторонньому порядку зараховувала їх у свій табір під приводом участі у БРІКС.

У таких умовах російська сторона робить ще й "ведмежу послугу" Китаю, якщо у Пекіні дійсно прагнуть залучати міжнародних партнерів до співробітництва. Наявність в БРІКС Росії як країни-агресора та позиціювання організації як фактичного інструменту війни проти світопорядку і Заходу – відштовхують інші країни.

По-третє, залишається багато питань щодо ефективності та перспектив БРІКС в цілому. Неоднорідність позиції її учасників, слабкий рівень економічної взаємодії в рамках об'єднання та різні політичні підходи ключових представників – ставлять під сумнів спроможність організації виступити своєрідним "ЄС" Глобального Півдня чи тому подібне.

Попри безмежний пафос, поки БРІКС не виглядає як конкурентна організації з чітким менеджментом і центром управління, що забезпечить переформатування світу в інтересах КНР чи Росії.

Відмова Казахстану і Вірменії подавати заявку – лише додаткове свідчення такої тези.