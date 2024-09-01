Вірменія "розлучається" з Росією: Пашинян зробив важливу заяву

Країна-агресорка поступово втрачає своїх постійних союзників. Єреван планує розірвати з Москвою військово-політичні стосунки, передбачені участю в ОДКБ.

Наразі Вірменія лише заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях. Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Урядовець зауважив, що таке рішення наразі є достатнім.

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Пашинян сказав, що поважає усі думки щодо потреби Вірменії у виході з ОДКБ. Втім, зараз призупинення участі у союзі він вважає найбільш доцільним.

Зараз ми не бачимо потреби приймати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо необхідності ухвалювати інше рішення наступного моменту,

– наголосив чиновник.

Довідка: ОДКБ – Організація договору про колективну безпеку — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Вірменія та Таджикистан.

Нагадаємо, що про "замороження" участі Вірменії в ОДКБ Пашинян оголосив ще наприкінці лютого.

23 лютого Пашинян заявив, що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку. 12 червня прем'єр-міністр припустив, що країна може вийти з Організації договору про колективну безпеку. Політик зауважив, що "деякі члени" цього військового альянсу не виконали договірних зобов’язань і "спланували війну проти нас разом з Азербайджаном".