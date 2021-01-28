У Вірменії люди вийшли на протест: знову штурмували будівлю уряду – фото, відео

У столиці Вірменії місті Єревані сотні людей вийшли на вулиці на знак протесту. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.
Загалом в акції протесту взяли участь кілька сотень людей.
Важливо Цей конфлікт досі не врегульовано, – Пашинян про Нагірний Карабах
Що відбувалося в Єревані 28 січня
Протест почався в центрі Єревану – на площі Республіки. Після цього протестувальники вирушили до будівлі Генпрокуратури, а тоді – до уряду. Розлючені демонстранти намагалися потрапили всередину будівлі, однак їм завадили силовики.
Сутички з правоохоронцями потрапили в об'єктиви камер. На одному з оприлюднених відео видно, як група силовиків тягнуть протестувальника у невідомому напрямку. На іншому відеозаписі поліцейські утворили щільний кордон між протестувальниками й будівлею Генпрокуратури Вірменії. Швидше за все, правоохоронці не дають активістам прорватися всередину будівлі.
За словами очевидців, силовики затримали декілька людей. Однак їх кількість наразі невідома.
Поліцейські затримують протестувальників: дивіться відео
Сутички біля будівлі Генпрокуратури Вірменії: дивіться відео
Вимоги протестувальників
Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Відомо, що акції проти Пашиняна почалися в листопаді 2020 року після ухвалення перемир'я в Нагірному Карабасі. Згідно з перемир'ям, кілька районів у регіоні перейшли Азербайджану.
Режисер Аршак Закарян, що був одним з організаторів мітингу, заявив, що у Карабасі відбулася державна зрада, а винуватець повинен бути покараний.
Мітинг в Єревані 28.01.2021 / Фото Sputnik
Один з організаторів мітингу – режисер Аршак Закарян / Фото Sputnik