У Вірменії родичі зниклих під час війни заблокували будівлю міноборони – фото, відео

У столиці Вірменії місті Єреван кілька десятків людей блокували будівлю міноборони країни. Усі вони – батьки та близькі солдат, які зникли безвісти під час війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Родичі зниклих безвісти та полонених військовослужбовців проводять акції протесту по всій Вірменії.

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Протести у Вірменії

Вже понад добу родичі зниклих безвісти й полонених військовослужбовців проводять акції протесту по всій Вірменії, вимагаючи повернути родичів. Вони опинилися в полоні після бойових дій у Нагірному Карабасі.

9 квітня рідні військових спробували зірвати ворота головного в'їзду на територію міністерства оборони республіки й пошкодили їх. Протестувальникам запропонували зібрати делегацію для зустрічі з міністром оборони й начальником Генштабу, але люди почали вимагати, щоб високопоставлені військові самі вийшли до них.

Влада Вірменії наказала стягнути силовиків до будівлі відомства. Не минулося без провокацій. Між протестувальниками й силовиками спалахнули сутички. Наразі ситуація залишається напруженою.

За різними підрахунками , зараз в азербайджанському полоні перебувають від 188 до 228 вірменських військовослужбовців. Рідні солдатів вимагають від влади інформувати їх хоча б про хід пошукових робіт, про їх здоров'я і стан.

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