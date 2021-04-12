У Вірменії знайшли вбитою дочку генерала ФСБ Росії

У Єревані на балконі житлового будинку знайшли тіло жінки із вогнепальною раною. За інформацією ЗМІ, це дочка генерала Федеральної служби безпеки Росії.

Поруч з тілом 40-річної жінки знайшли нагородний пістолет офіцера ФСБ. Загиблу знайшли на вулиці Давида Анахта.

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Що відомо про інцидент

У слідчому комітеті Вірменії розповіли, що о 17:05 в поліцію надійшло повідомлення від громадянина. На місце події приїхали правоохоронці.

Жінку виявили на дивані балкона у будинку, де вона жила. Вогнепальне поранення було в лівій частині грудної клітини.

Який пістолет знайшли біля жінки

Поруч з тілом знайшли нагородний пістолет "Макаров"з сімома патронами. Зброя належала батькові загиблої. Місцеві ЗМІ впевнені, що батько загиблої – генерал ФСБ.

Надалі проведуть низку експертиз. Вже порушили кримінальну справу.