Виробляв у гаражі: у Кривому Розі чоловік продавав фейкові COVID-сертифікати

У Кривому Розі раніше засуджений 43-річний чоловік підробляв сертифікати вакцинації. Займався цим у власному гаражі, а після цього продавав один міжнародний сертифікат за 1200 гривень.

Чоловік використовував готові бланки та підроблені печатки одного з медичних закладів. Клієнтів шукав на одній із онлайн-дошок оголошень

До теми Ковідна амністія в Україні: чи можна буде уникнути покарання за підробку сертифікатів

Чоловік упродовж місяця продавав підроблені сертифікати, після чого його затримали правоохоронці. Наразі обговорюють питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Що вилучили поліцейські

Печатки з ознаками підробки.

Мобільний телефон та флешку із готовими бланками.

Підробка COVID-сертифікатів: останні новини

Служба безпеки викрила 3 великі мережі, які виготовляли фейкові COVID-сертифікати. Шахраї встигли продати понад 10 тисяч документів.

На Прикарпатті та Харківщині до підробки сертифікатів були причетні турагентства.

Лікарка в Одесі взагалі організувала цілу схему з підробки COVID-сертифікатів.

За використання підроблених документів про вакцинацію загрожує, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. Водночас ті, хто підробляє сертифікати, можуть