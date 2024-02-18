Війна змінилася, – Данілов розповів про виробництво ракет та ППО Україною

Олексій Данілов пояснив, як розвивається зараз український військово-промисловий комплекс. Його ключові задачі полягають у забезпеченні сектору безпеки і оборони всім необхідним по максимуму.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю журналістам заявив, що нині у розвитку нашого ВПК велику роль відіграють приватні компанії, а також державні компанії. За його словами, сьогодні це вже інший ВПК, ніж раніше.

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Яке озброєння виробляє Україна

Данілов дав зрозуміти, що за короткий проміжок часу не можна опанувати виробництво тих чи інших складних видів озброєнь, бо це дуже технологічно складний процес. Він заявив, що в Україні ракетна програма з'явилася саме за президентства Володимира Зеленського. За його словами, раніше ракетної програми в нашої держави, "можна вважати, не було". Зараз в Україні є та працює не тільки ця програма. Мовиться також про виробництво інших видів озброєння, засобів ураження тощо.

Війна змінилася. Та війна, яка була станом на 24 лютого 2022 року, і та війна, яка є зараз, – це дещо різні війни. Сьогодні технології дуже швидко сягають уперед. Хто опанує нові технології, той виграє. І це обов'язково буде Україна,

– пояснив секретар РНБО.

Говорячи про успіхи ракетної програми України, Данілов нагадав про знищення російського крейсера "Москва" нашими "Нептунами". За його словами, це дуже дорого коштує з точки зору розуміння, який у нас військово-промисловий потенціал, конструктори, інженери. Секретар РНБО наголосив, що ракетна програма рухається.

Також Данілов відповів на питання щодо реалізації виробництва систем ППО в Україні, зокрема у співпраці з партнерами. Він заявив, що у нашої держави є програма щодо протиповітряної оборони. Україна має конструкторів, інженерів та інших людей, що займаються цим питанням. Секретар РНБО закликав почекати та висловив впевненість, що в Україні обов'язково з'явиться власне виробництво ППО.

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