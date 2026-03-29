Український виробник дронів Skyfall відреагував на зневажливу заяву гендиректора Rheinmetall
- Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо відгукнувся про українські дрони, назвавши їх "грою в Lego" та їхніх виробників "домогосподарками".
- Український виробник дронів Skyfall іронічно відреагував, заявивши, що дрони, зроблені "домогосподарками", здатні знищувати танки та артилерію.
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що не вважає українські дрони технологічною інновацією та назвав їхніх виробників "домогосподарками". У Skyfall іронічно відповіли на закиди німецького менеджера.
Один із провідних українських виробників дронів Skyfall відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall у розмові з журналістом Саймоном Шустером.
Дивіться також Росія таємно відправляє Ірану модернізовану зброю, яку протестувала в Україні, – AP
Як в Україні відповіли гендиректору Rheinmetall, який розкритикував наші дрони?
Якщо дрон, зроблений українськими "домогосподарками", здатен знищувати танки та артилерію… здається, тепер офіційно настала ера "домогосподарок",
– такою була реакція Skyfall на критику з боку Rheinmetall.
Нагадаємо, що гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic висловив скепсис щодо українських дронів і різко знецінив їхніх виробників.
Він заявив, що українські безпілотники не є справжньою технологічною інновацією, назвавши їх "просто грою в Lego". Їх, мовляв, не можна порівняти з розробками великих західних оборонних компаній, таких як Rheinmetall, Lockheed Martin чи General Dynamics.
Окремо Паппергер згадав українських виробників дронів, зокрема компанії, які створюють бойові безпілотники та ракети. У цьому контексті він дозволив собі зневажливий вислів, назвавши їх "українськими домогосподарками", які нібито збирають деталі для дронів у домашніх умовах, використовуючи 3D-принтери.
Його заява прозвучала після обговорення того, що українські дрони активно знищують бронетехніку – ключовий сегмент бізнесу Rheinmetall.
Паппергер висловив сумнів, що Україна зможе експортувати свої дрони до країн НАТО, пояснюючи це складними процедурними вимогами, зокрема необхідністю отримання ліцензій та погоджень у межах Альянсу і європейських регуляторних систем.
Як дрони від Skyfall нищать росіян?
Українські військові збили російські реактивні "Шахеди" за допомогою дронів-перехоплювачів P1-SUN від SkyFall.
P1-SUN – це український дрон, який здатний працювати на відстані до 33 кілометрів, має швидкість до 310 км/год і коштує трохи понад 1000 доларів.
Дрон-бомбер "Вампір" компанії SkyFall став найрезультативнішим засобом на полі бою у 2025 році.
Використовуючи "Вампіри", українські воїни виконали понад 2,5 мільйона бойових місій, знищуючи укріплення противника, техніку, живу силу, а також здійснювали дистанційне мінування і логістичну підтримку на передовій.