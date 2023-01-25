Виробник F-16 готовий постачати винищувачі до країн, які передадуть їх Україні

Lockheed Martin, компанія-виробник літаків F-16, готова постачати ці винищувачі країнам, якщо ті передадуть свої борти Україні. Наразі розширюють виробництво.

Компанія не бере безпосередньої участі у переговорах про можливе постачання Києву військових літаків. Про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.

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Виробництво F-16 будуть нарощувати

Сент-Джон анонсував, що компанія збирається нарощувати виробництво F-16 у Грінвіллі, в США. Він пояснив, що нові літаки будуть потрібні тим країнам, які захочуть передати свої борти для України.

Американський уряд повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів, тому європейським країнам буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Офіційні особи в ЄС заявили, що реекспорт F-16 до України є одним із варіантів.

ЗМІ пишуть, що деякі системи озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, зокрема, високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS, керована реактивна система залпового вогню GMLRS, ракети Javelin та система ППО Patriot.

Чи отримає Україна F-16