Виробники вакцини продовжують працювати: як нові мутації SARS-CoV-2 змінять світ

Нещодавно писав про "світло в кінці тунелю (десь у світі)" у вигляді вакцинування щонайменше 25% усього населення. Сьогодні все ж варто детальніше поговорити про сам тунель.

Особливо нам в Україні, яка за місяць спромоглась вакцинувати лише 0,2% населення. З такою швидкістю, щоб досягти 25% нам потрібно 10 років. Це лише для того щоб побачити "світло в кінці тунелю". А для справжнього колективного імунітету потрібно не 25%, а 75%. Отже Україні потрібно буде 30 років, щоб досягти його.

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Пандемія надового

Тож Андреас Клут у Bloomberg Opinion повертає нас до тями і описує досить песимістичний (реалістичний?) сценарій, який я сильно рекомендую бізнесам до розгляду у своїх стратегічних планах:

"Протягом минулого року припущення про пандемію було, що в якийсь момент вона закінчиться, і тоді ми повернемося "до нормального стану".

Це припущення, швидше за все, помилкове. SARS-CoV-2, мінливий і невловимий, яким він є, може стати нашим постійним ворогом – як грип, але гірше.

І навіть якщо це врешті-решт припиниться, до того часу наше життя та звички зміняться безповоротно. Повернення назад не буде можливим; єдиний шлях – це вперед. Але до чого саме?

Більшість епідемій зникають, коли населення досягає колективного імунітету, а збудник має занадто мало вразливих тіл як господарів для свого саморозмноження. Цей колективний захист відбувається завдяки поєднанню природного імунітету у людей, які одужали від зараження та вакцинації решти населення.

Однак у випадку з SARS-CoV-2 останні події свідчать про те, що ми ніколи не зможемо досягти колективного імунітету. Основною причиною є постійна поява нових мутацій, які поводяться майже як нові віруси.

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Це залишає лише вакцинацію як шлях до стійкого колективного імунітету. І слід визнати, що деякі уколи, доступні сьогодні, все ще є досить ефективними проти деяких нових штамів. Але з часом вони стануть безсилі проти майбутніх мутацій.

Які нові проблеми спричиняють нові штами SARS-CoV-2

Звичайно, виробники вакцин вже гарячково працюють над виготовленням нових уколів. Зокрема, щеплення на основі революційної технології мРНК можна оновлювати швидше, ніж будь-яку вакцину в історії. Але сироватку все-таки потрібно виготовити, доставити, розподілити та вколоти. І цей процес не може відбуватися ні достатньо швидко, ані охопити планету достатньо широко.

Штами, які ми вже бачимо, стали більш інфекційними, але не менш смертельними. З епідеміологічної точки зору, це найгірша новина. Якщо це – еволюційна траєкторія SARS-CoV-2, нас чекають нескінченні цикли спалахів та спадів, соціальні обмеження та послаблення, локдауни та відновлення.

Принаймні в багатих країнах ми, можливо, будемо робити щеплення пару разів на рік проти останнього варіанту, що входить в обіг, але це ніколи не ставатиметься досить швидко або всебічно, щоб досягти колективного імунітету.

Я тут не переконую здаватись. COVID-19 все ще є відносно м'якою пандемією. Віспа вбила 9 з 10 корінних американців після того, як іспанці принесли її в Америку в 16 столітті. Чорна Смерть забрала близько половини середземноморського населення, коли вона вперше потрапила до Європи у 6-му столітті. На сьогоднішній день коронавірус вбив менше 4 із 10000. І завдяки нашій науці та техніці ми озброєні, як ніколи не були наші предки.

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Але ми також повинні бути реалістами. Життєстійкість вимагає включення цього нового сценарію в наше планування. Хороша новина полягає в тому, що ми постійно покращуємо нашу відповідь. Наприклад, у кожному новому локдауні ми шкодимо економіці менше, ніж у попередньому.

І ми можемо досягти наукових проривів, які з часом покращать життя.

Наш Хоробрий Новий Світ не повинен бути пекельним. Але це не буде виглядати нічим схожим на старий світ".