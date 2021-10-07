Виробництво Bayraktar та безпека в Чорному морі: про що говорив Кулеба з главою МЗС Туреччини

Очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу 7 жовтня прибув із робочим візитом до України. У Львові він зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дипломати обговорили низку важливих тем, зокрема співробітництво у сфері оборонної промисловості

Важливо Україна закупить наступну партію турецьких безпілотників Bayraktar TВ2

Кулеба розповів, що він разом з турецьким колегою обговорювали подальший розвиток військово-технічного співробітництва. У цьому контексті очільники міністерств закордонних справ України та Туреччини порушили питання про виробництво безпілотників Bayraktar в Україні.

Туреччина також цікавиться можливостями українського "Антонова". Ефективність наших літаків була яскраво доведена під час ліквідації пожеж у Туреччині,

– зазначив Кулеба.

Що відомо про Bayraktar? Це турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність впродовж 6 років. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема – на сході Європи та на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням безпілотники здатні знищувати бронетехніку і морські цілі ворога.

Також міністри обговорили перспективи подальшої українсько-турецької співпраці у сферах:

політики та безпеки,

торгівлі та інвестицій,

енергетики,

інфраструктури,

транспорту та літакобудування.

Візит очільника МЗС Туреччини в Україну: головне

7 – 8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки здійснює робочий візит до України на запрошення Кулеби. У Львові глави української та турецької дипломатії мали провести дев'яте засідання Спільної групи стратегічного планування.

Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини на початку 2022 року в Києві.

8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету імені Івана Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції "Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій".



Зустріч Кулеби з турецьким колегою / Фото МЗС України